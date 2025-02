BBB: parcial da enquete UOL aponta alta rejeição de participante no paredão

A disputa de votos no paredão tem sido com Aline. A baiana ficou com 28,71%.

O cenário é mais confortável, no momento, para Guilherme. O participante teve apenas 18,29% dos votos.

Definição do eliminado acontece nesta terça (18). O anúncio será durante a transmissão do programa ao vivo na TV Globo.

BBB 25 - Enquete UOL: quem você quer eliminar no quinto Paredão? Aline Reprodução/Globoplay Guilherme Reprodução/Globoplay Mateus Reprodução/TV Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo