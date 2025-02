Natália Deodato perde quase 10 quilos em dois meses; veja antes e depois

A ex-BBB Natália Deodato, 25, passou por um processo de emagrecimento e perdeu quase 10kg em dois meses.

O que aconteceu

A influenciadora começou a focar nos treinos, conciliando funcional, funcional e corrida. "Alterei o meu processo de treino. Comecei a treinar seis vezes na semana, três vezes funcional e três vezes musculação. Passei a praticar um pouco de corrida, bike e estou fazendo alguns treinos na areia também", contou à Quem.

Além dos exercícios físicos, a ex-BBB mudou seus hábitos alimentares. "Regulei muito a minha alimentação e estou com acompanhamento. Recentemente, com o Natal e as festas de fim de ano, acabou que perdi um pouquinho o foco, mas agora que passou meu aniversário, estou voltando com tudo aos treinos. E estou com um novo preparador e uma nova preparadora também".