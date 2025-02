Nando Cunha faz novo vídeo e pede perdão à ex após expor término: 'Magoado'

Ele continuou dizendo que a ex estava certa. "Você nunca foi e nem será uma pessoa interesseira que me largou por dinheiro. A gente, quando está na depressão, fica chato, irritante, e ninguém é obrigado a atuar. Você está super certa, no direito de ir embora, de não querer mais. Te peço perdão por ter te exposto".

Abalado, o ator pontuou que entende a escolha da mulher de terminar o relacionamento. "Você foi a pessoa mais linda que amei. A pessoa com quem eu mais me identifiquei, que eu queria para toda vida. Mas você tem todo o direito de não querer mais, de viver com uma pessoa com depressão. Você não foi a pessoa interesseira, escrota. Você foi um sonho na minha vida. Te peço desculpas. Fiquei ressentido e magoado com a sua partida, mas você está no seu direito. Tenho direito de sentir mágoa, ressentimento, mas também tenho direito de te amar muito".