Morre, aos 77 anos, Paquita la del Barrio, ícone da música mexicana

A nota finalizou agradecendo a artista por tamanha inspiração. "Obrigado, Paquita, por inspirar uma geração inteira com suas músicas que ninguém jamais poderá comparar com a paixão e a voz que você usou em cada apresentação. Obrigado, Paquita, por ser história no mundo hispânico. Obrigado, Paquita, por ser Paquita La Del Barrio. Seu legado viverá para sempre".

Paquita começou a cantar na escola, participou de festivais, mas só lançou seu primeiro álbum solo, El Barrio de los Faroles, em 1984. A cantora vendeu mais de 30 milhões de cópias e deixou três filhos.