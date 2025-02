'Mania de Você': Viola implora para Rudá não tomar pior decisão da vida

No capítulo de terça-feira (18), da novela "Mania de Você" (Globo), Mércia relembra a Luma que ela é a chefe do Albacoa. Viola pede ao pessoal do abrigo um voto de confiança para Filipa.

Viola e Rodhes levam Filipa até Mavi e Luma, e a portuguesa avisa ao empresário que vai à polícia se entregar. Tomás aconselha Sirlei a procurar um trabalho honesto para reconquistar Berta.

Fátima orienta Berta a não expulsar Ísis de casa nesse momento, até que elas descubram quem é o verdadeiro pai de Tomás. Daniel se incomoda com as perguntas de Cristiano.