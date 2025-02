Madonna sensualiza com rosto jovial ao citar álbum e é elogiada: 'Cristal'

Madonna, 66, sensualizou em vídeo publicado no seu Instagram ao anunciar relançamento de álbum.

O que aconteceu

A cantora fez vídeo sensualizando com um vestido rosa, parecido com uma lingerie, e estava com rosto mais jovial — que foi motivo de elogios recentemente ao posar sem maquiagem. Na legenda da publicação, ela anunciou o relançamento do "Bedtime Stories", álbum de 1994.

"Em breve", disse Madonna. A cantora também falou que o relançamento vai ter exemplares em vinil.