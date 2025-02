Luka chora em palco com Wanessa; por onde anda cantora do hit 'Tô Nem Aí'?

Luka, 45, cantou com Wanessa Camargo no bloco Xainirô neste domingo (16), em São Paulo. Ela ficou emocionada com o carinho do público.

Após a apresentação, ela agradeceu Wanessa. "Eu não tenho palavras para agradecer pelo carinho e pelo acolhimento. Você e seu público me abraçaram de uma forma que eu nem imaginava ser recebida! É raro hoje em dia encontrar artistas como você, íntegras dentro e fora do palco", escreveu no Instagram.