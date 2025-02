Juju Salimeni diz que parou de trabalhar pela 1º vez em 15 anos por burnout

Juju Salimeni, 38, revelou que precisou cancelar sua agenda profissional e fazer uma pausa após ter uma síndrome de burnout — esgotamento físico e mental devido ao excesso de trabalho.

O que aconteceu

Salimeni contou que essa foi a primeira vez em 15 anos que ela desacelerou após seu corpo emitir sinais de estresse. "Tive burnout no fim do ano passado, e eu estava muito, muito estressada, realmente, sem ânimo para nada, sem energia, sem vontade de falar, sem vontade de conviver com ninguém, não conseguia cumprir tranquilamente os meus compromissos. Estava bem difícil para mim", declarou em entrevista à Quem.

Musa fitness disse que se deu 10 dias de descanso ao lado da família. "Agenda completamente cancelada, sem nenhum compromisso, sem nenhuma publicidade, e fui para a praia. Fiquei dez dias na frente do mar, fazendo absolutamente nada, com a minha família, tranquila, só mantive os meus treinamentos, e fui para a academia porque é o que gosto e me traz felicidade. O treino me ajudou nessa recuperação".