Joselma chora ao relembrar formação do Paredão no BBB: 'Pra mim é difícil'

A sister disse que implorou durante o Raio-X pela permanência de Guilherme. "Pedi que Deus entre em cada coração de cada mãe, que se sinta tocada pelo meu Jesus e deixe meu Gui ficar. Como eu queria ser um coração de gelo puro hoje", lamentou.

Joselma ainda afirmou que a situação do jogo de criar conflitos entre os participantes é algo difícil para ela. "Pra mim é mais difícil, porque eu sei que é um jogo, eu sei que tá todo mundo atrás dos milhões, outros querem correr para aparecer, pra vender sua marca... eu não entrei com esse intuito de aparecer, vim com um sonho mesmo, melhorar a vida da minha família... Sabia que ia ser difícil, mas não tanto!".

Ciente de que é amada pela maioria dos participantes, a sister garantiu que tudo seria mais fácil se ela tivesse mais inimizades. "Se eu chegasse já incomodando, atrito desde o início, sangue fervia. Era melhor pra já entrar no jogo já com algumas confusões, se eu for incomodar, alguém vem pra cima de mim, eu vou pra cima... mas não sabia que ia ser tão acolhida pela casa toda".

