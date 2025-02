Garota do Momento hoje (17): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (17) em "Garota do Momento" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Onofre aceita patrocinar a novela. Raimundo exige que Celeste se afaste de Edu. Vera sugere que Celeste tente um acordo com Raimundo. Érico e Anita confortam Edu. Juliano diz a Clarice que passará a casa de Petrópolis para seu nome. Raimundo demite Vera. Clarice volta para a mansão. Teresa confessa a Alfredo que está sofrendo por conta de Eugênia. Topete pede Eugênia em namoro. Bia sofre um afogamento.