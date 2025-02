Ex de Allan Souza, do Flamengo, diz que filhos não têm pensão: 'Desabafo'

Ela quis saber de outras mães sobre recebimento de pensão, indicando que seus filhos com o jogador não estão recebendo dinheiro do pai: "Inclusive, mães que entraram com pedido de pensão provisória dos filhos, direitos dos filhos, nada a ver comigo, em quanto tempo vocês receberam? Porque novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e estamos indo para março. É normal [ficar sem]? Eis a questão".

O volante Allan e Jordana von Holleben qunado eram casados Imagem: Reprodução/Instagram @jordanaholleben

Jordana lembrou momentos de dificuldades que passou com o jogador, quem era casada desde 2018: "Eu vendia as suas chuteiras na rodoviária (...) minha família foi a que mais comprou".

A influenciadora falou que Allan Souza não tem visto os filhos: "Em relação aos meus filhos, eu falei, implorei, te pedi para passar um fim de semana com meus filhos, porque eles choram pelo pai. Ele mora a cinco minutos da casa dos filhos, (...) já teve várias folgas, e ainda não pegou os filhos. O pai alega não poder passar um fim de semana com os filhos, mas ontem teve folga e o mesmo estava num beach club ostentando".

Jordana ainda expôs prints de conversa com Allan Souza, que teria, segundo ela, dito que estava com saudade dos filhos. Ela também disse que precisou mudar o filho de escola e que o jogador afirmou que a antiga estava "mais cara" e que ele estava "apertado": "Se organizar as coisas dá para ostentar, pagar as contas dos filhos e vai sobrar. Se organizar direitinho recebe os filhos na casa nova, os amigos, as amigas, os parentes".

O jogador não se pronunciou nas redes sociais após os vídeos de Jordana. Seu perfil no Instagram, no entanto, tem um Story de 11 horás atrás e uma publicação com os filhos datada em 26 de janeiro.