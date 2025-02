Enquete UOL BBB 25: Brother está na corda bamba e deve ser eliminado; veja

O quinto paredão do Big Brother Brasil está formado, e um participante desponta como favorito para deixar o reality nesta terça-feira (18), de acordo com a parcial da enquete UOL. Aline, Guilherme e Mateus disputam a preferência do público.

Parcial da enquete do UOL BBB 25

Na parcial realizada às 12h45 desta segunda-feira (17), Mateus liderava as intenções de eliminação. O brother tem 49,79% dos votos.