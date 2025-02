Eike sobre coleira de Luma de Oliveira: 'Feministas ficaram horrorizadas'

Eike Batista, 68, disse que as "feministas ficaram horrorizadas" após sua ex-esposa, Luma de Oliveira, 60, usar uma coleira com seu nome escrito durante o Carnaval de 1998.

O que aconteceu

Batista afirmou que a decisão de usar a coleira "foi 100% dela", ou seja, iniciativa da própria Luma. "Eu estava inclusive fora [do Brasil no dia], e ela fez [a homenagem]. Foi engraçado que as feministas na época ficaram horrorizadas, porque acharam que era uma coisa que eu tinha imposto. Mas foi um surpresa [para mim], eu não sabia", declarou durante participação no podcast Inteligência Ltda.

O empresário também recordou que conheceu Oliveira na época em que participava de competições. "Eu ganhava as corridas e a organização escolheu ela para entregar os troféus. Foi a primeira vez que encontrei com ela, demos dois beijinhos [no rosto]".