Eduardo Costa x Fernanda Lima: juíza chama defesa do cantor de cômica

Diante do descumprimento da sentença, o Ministério Público havia recomendado a prisão do artista. O pedido foi negado pela Justiça fluminense, que deu um prazo de cinco dias para o famoso escolher uma instituição para prestar os serviços.

Advogados do cantor pediram a conversão da pena de prestação de serviços comunitários em pena pecuniária [pagamento de dinheiro]. Eles alegaram que a atividade profissional do artista, com frequentes viagens, impossibilitaria o cumprimento da pena.

Determino que ele seja intimado para se apresentar à Central de Penas e Medidas Alternativas, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, para a escolha da instituição conveniada com o Tribunal de Justiça do RJ onde deverá o apenado cumprir a sua pena. Trecho de decisão judicial

Briga começou em 2018

Eduardo Costa foi condenado a serviços comunitários Imagem: Edu Araujo/AgNews

Treta entre Fernanda Lima e Eduardo Costa teve início em 2018, após a apresentadora ser alvo de ataques feitos pelo cantor. Na ocasião, ele se revoltou com discurso feminista e progressista da apresentadora, em tom de condenação ao conservadorismo no programa Amor & Sexo (Globo).