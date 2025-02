Diretor de 'Conclave' elogia Fernanda Torres e diz querer trabalhar com ela

Edward Berger, diretor de "Conclave" — indicado em oito categorias no Oscar 2025 —, falou sobre a atuação da brasileira em tapete vermelho de premiação.

O que aconteceu

Berger falou que assistiu a atuação de Fernanda Torres, indicada ao prêmio de melhor atriz no Oscar 2025. "Eu vi a Fernanda Torres, que foi nomeada por seu papel no filme de Walter Salles ["Ainda Estou Aqui"]", falou o diretor ao The Independent no tapete vermelho do Bafta.

Na mesma entrevista ele revelou desejo de trabalhar com ela: "Se eu puder trabalhar com ela [um dia], seria maravilhoso", complementou.