Delma detona sister do BBB 25: 'Coração dela é muito de pedra'

Na área externa do BBB 25 (Globo), Delma e Guilherme conversaram a respeito do jogo de Renata, no fim da tarde de segunda-feira (17).

O que aconteceu

Delma apontou que vê a bailarina como uma jogadora fria. "Eu não sinto ela [Renata] verdadeira pra nada aqui. Até como jogadora, ela tá pensando só em jogo. Tudo bem que aqui é um jogo, mas o coração dela é muito de pedra."