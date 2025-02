Delma expõe desconfiança com Renata no BBB: 'Veio mostrar a marca dela'

Delma: "[Para justificar o voto] Ela poderia muito bem ter dito 'eu vou votar na Aline para salvar o Maike'".

Gracyanne: "É. Porque os meninos jogam com ela, a Aline não. Por mais que ela goste da Aline".

Delma: "Será que gosta mesmo? Porque, pra mim, ela veio mostrar a marca dela aqui. O tempo todinho ela só fala da marca dela. As pessoas que vivem de Instagram aqui, muitas vieram para aparecer e levantar mais o nome de sua marca.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas