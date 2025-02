Davi Britto se declara para namorada em 1 mês de namoro: 'Presente de Deus'

Davi Brito, 22, celebrou um mês de namoro com uma declaração de amor para a namorada nas redes sociais.

O que aconteceu

Na manhã dessa segunda-feira (17), o ex-BBB comemorou um mês de relacionamento com a cirurgiã-dentista Adriana Paula. "Aqui estamos comemorando 1 mês de namoro, um mês de amor e carinho, esse 1 mês que fiquei com você já me tornei o homem mais feliz desse mundo", escreveu ele no início da legenda da postagem.

Davi postou várias fotos e vídeos do primeiro mês ao lado da amada. "Eu pedi uma mulher bonita pra Deus e Ele me deu uma maravilhosa, eu pedi uma mulher calma pra me entender, Ele me mandou uma mais estressada que eu, que briga tanto comigo que me faz engolir o orgulho e pedir desculpas mesmo quando estou certo. Você foi o melhor presente que Deus poderia me dar, você é um anjo que Deus enviou para me ajudar a ser feliz novamente, e você está conseguindo não só me deixar feliz como está fazendo com que eu me sinta amado novamente", disse.