Cinco razões para assistir ao k-drama 'Meu Secretário Perfeito'

O drama já ganha pontos por inverter os papéis: aqui temos uma mulher CEO que se apaixona pelo secretário, homem. Estamos acostumados com essa trama, mas com os papéis "tradicionais".

Original da SBS e disponível no Brasil pelo Viki, a série é uma excelente opção de maratona para quem deseja assistir a um romance maduro e bem escrito. O Splash listou cinco razões para ver "Meu Secretário Perfeito".

1. Trama madura

Na história principal entre os protagonistas, nos casos semanais da agência ou nos percalços que os personagens enfrentam, todo o desenvolvimento da trama é muito maduro. Acompanhamos a história de adultos que enfrentam problemas cotidianos da forma como esperamos de pessoas experientes.

2. Protagonista forte e com atitude

Apesar de todo mundo ter se apaixonado por Eun-ho —o personagem é apaixonante mesmo—, chama atenção como Ji-yun é uma protagonista bem escrita, uma mulher que teve que lutar por seu espaço, passou por grandes dificuldades, perdeu o pai muito cedo e, mesmo assim, construiu uma carreira de muito sucesso. Ela tem atitude não apenas no trabalho, mas no relacionamento, e sempre deixa claras todas as suas intenções.