Chico: Eliminação de Mateus poderia ajudar Vitória e mudar jogo no BBB 25

Uma possível eliminação de Mateus no Paredão contra Aline e Guilherme pode dar força para Vitória e mudar o jogo no BBB 25, afirmou Chico Barney em bate-papo com Bárbara Saryne no Central Splash desta segunda-feira (17).

O Matheus sair agora muda muito a história do jogo, porque eu acho pelo menos, o Mateus saindo terça, Vitória está lá fragilizada dentro da casa, sendo tirada para otária dentro da casa. A saída da sua dupla vai fazer com que suas ex-aliadas pensem: 'a Vitória é uma fraca, a Vitória não vale nada, a Vitória está queimada com o público, vamos esculachar'.