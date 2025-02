Dieguinho detona: 'Camilla e Thamiris são as maiores hipócritas do BBB 25'

Camilla e Thamiris estão tomando atitudes erradas e são as maiores hipócritas do Big Brother Brasil 25 pela maneira como estão agindo com os outros participantes no reality show, atacou o apresentador Dieguinho na edição do Central Splash desta segunda-feira (17).

A Camila disse que votaria na Vitória se ela visse que estava todo mundo indo na Thamiris e que a ordem numérica lá fosse diferente. Votaria uma ova! Não votaria nunca! Ia peidar na farofa até o ano que vem, não ia votar. É isso que me irrita no jogo da Camila, é isso que me irrita no jogo da Thamiris, porque elas são as maiores hipócritas da temporada.