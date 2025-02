Camilla afirma que Vitória prejudicou seu jogo: 'Ela tinha que ser leal'

A trancista ainda garantiu que foi por conta da atriz e de sua dupla que ela e Thamiris se queimaram com as bailarinas."Eu não tenho nada contra elas. Eu acabei ficando no alvo das meninas [Eva e Renata] porque, por um momento, eu juntei votos junto com eles. Eu me expus com uma pessoa que não votaria em mim, votaria neles.

Na visão de Camilla, caso ela não tivesse votado nas sisters para proteger Vitória, ela não teria conflitos na casa. "Eu poderia passar pela beirada, eu e Thamiris, porque a gente se dá bem com todo mundo da casa (...) Eu fiquei p*ta, vai tomar no c*, eu não precisava receber voto de ninguém agora".

Relembrando a discussão, a sister ainda garantiu que a atriz tentou taxá-la de agressiva. "Eu falei, você pra mim de manhã falou sabe o quê? Que eu sou grossa mas você já consegue identificar quando eu tô sendo grossa e quando é o meu jeito. Aí agora você tá querendo dizer o quê, que eu sou agressiva? Falei, você é muito perigosa! Ela não é inocente em nada".

Assim que foi para o quarto Nordeste, Camilla seguiu criticando Vitória para Gracyanne, afirmando que Vitória deveria ser leal ao grupo como forma de agradecimento. "Eu acho que ela tinha que ser muito leal com a gente, porque nós só estamos em exposição por causa da dupla. A gente comprou briga deles".

