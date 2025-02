Boate de Lígia vira palco para show de drag queen em 'Garota do Momento'

No capítulo de terça-feira (18), da novela "Garota do Momento" (Globo), Ronaldo sente ciúmes de Beto com Bia.

Topete conta a Carlito que pediu Eugênia em namoro para honrar um acordo com Alfredo. Bia afirma a Ronaldo que não deseja mais beijá-lo.

Lígia aceita receber o show de Verônica Queen em sua boate. Lígia comemora o sucesso de seu show com Vera. Bia sonha com Beto. Vinícius desabafa com Ulisses.