BBB: Aline comenta briga com João Gabriel: 'Não vou deixar ninguém gritar'

Após discutir com João Gabriel na formação do quinto Paredão do BBB 25 (Globo), Aline explica reação para Vinícius.

O que aconteceu

A ex-policial militar não gostou da justificativa do irmão de João Pedro para votar nela. Os dois discutiram e o goiano levantou da cama, falando em um tom alto. "Agora eu estou entendendo que você não tem palavra, de fato! Você disse que tinha resolvido (o atrito que tiveram dias atrás)", lamentou a baiana. "Não resolveu!", gritou João Gabriel, em resposta.