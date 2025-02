BBB 25: Joselma reclama de sisters: 'Se é guerra, vamos declarar guerra'

Guilherme, no entanto, tenta apaziguar o clima. "Eles priorizam a senhora. Eu prefiro passar do que a senhora", declarou.

Joselma discorda e diz que prefere enfrentar o Paredão no lugar do genro. "A partir daí, têm que ser nossos inimigos. Estão no território da gente, querendo detonar a gente", garante ela.

BBB 25 - Enquete UOL: quem você quer eliminar no quinto Paredão? Aline Reprodução/Globoplay Guilherme Reprodução/Globoplay Mateus Reprodução/TV Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo