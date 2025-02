BBB 25: João Pedro pede desculpas a Aline em nome de João Gabriel

Após briga acalorada entre Aline e João Gabriel, João Pedro se desculpa à ex-policial militar em nome do irmão no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Durante a formação do quinto Paredão, João Gabriel votou em Aline, que disse achar que já tinha resolvido as diferenças com o goiano. Ele, por sua vez, afirmou que isso não tinha acontecido. Os dois trocaram gritos e acusações.