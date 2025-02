Influencer que se diz mãe de filho de Musk trocava memes com o bilionário

"Please don't talk politics at dinner babe just bring some wine"



Ashley e Elon Musk trocam interações nas redes sociais desde 2023. Eles trocavam memes, recomendações de livros e postagens com duplo sentido. Em junho de 2023, ela compartilhou uma notícia sobre um oficial que recuou na guerra de Ucrânia e Musk comentou: "O método do coito interrompido. É claro que eu, pessoalmente, prefiro o coito não interrompido". Ashley respondeu com um meme do rosto do bilionário com os dizeres: "Vá para a cadeia do tesão".

Um usuário do X previu o futuro bebê dos dois. Em novembro de 2023, Ashley compartilhou uma notícia sobre pessoas que tinham medo de ter filhos em meio às mudanças climáticas. Elon Musk comentou: "Essa é a melhor época na história para se ter filhos". A influenciadora concordou e criticou quem pensa o contrário. Um usuário do X respondeu: "Esses dois COM CERTEZA vão ter um filho num futuro próximo".

These two are DEFINITELY having a kid together in the near future. -- Repetition Compulsion (@madclownlove) November 28, 2023

Ela diz que manteve o filho em segredo para proteger a privacidade da criança. Segundo Ashley, a decisão de tornar o caso público aconteceu após jornalistas ameaçarem divulgar a informação.