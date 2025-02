Após Patrícia Abravanel na Globo, Xuxa grava participação no SBT

Xuxa Meneghel, 61, posou ao lado de Patrícia Abravanel, 47, após gravar uma participação no programa do SBT.

O que aconteceu

Dona de um quadro no Fantástico (Globo), em breve Xuxa aparecerá no SBT. A loira gravou nesta segunda-feira (17) uma participação no Programa do Sílvio Santos com Patrícia Abravanel.

No entanto, a gravação será exibida na televisão apenas no dia 23 de março. A parceria ocorre pouco tempo após a filha de Silvio Santos fazer parte de uma homenagem para o apresentador durante o Melhores do Ano, ao lado de Luciano Huck, na Globo.