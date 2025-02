Apontada como pivô de separação de Wanessa e Dado posa abraçada com cantora

Wanessa e Renata são amigas íntimas. Após surgirem os rumores de que a atriz teria sido o pivô do término de seu namoro com Dado, Camargo fez questão de se manifestar e negar tudo.

Camargo destacou que Renata também é amigo de Dado, além do fato de que ela namora. "Está tudo bem, gente, está tudo certo. Não tem nada acontecendo que as pessoas possam estar achando, podem estar criando aí de história. A Rê é amiga minha, amiga do Dado, assim como o Fabrício que também é o namorado dela e, inclusive, estava lá junto, entendeu? Então, não tem maldade nenhuma nisso, não tem nenhuma situação acontecendo. Rê, eu te amo".