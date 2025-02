Ana Hickmann diz que engordou 16kg e desabafa: 'Larguei totalmente de mim'

Ana Hickmann, 43, revelou que engordou 16kg em 2024 e viu seu manequim passar do número 38 para o 42.

O que aconteceu

Hickmann explicou que no ano passado ganhou quase 16kg, que ela diz ser "bastante". "Eu tenho 1,85m de altura, [o peso] distribui, mas o meu guarda-roupa mostrou que eu tinha saído do manequim 38 para o 42", declarou em vídeo publicado em seu canal no YouTube.

Apresentadora contou que se reeducou, voltou a adotar uma rotina fitness e já conseguiu "perder uma boa parte" dos quilos extras. "Tenho alguns objetivos meus pessoais, que eu não vou falar aqui... É importante a gente fazer isso tudo com qualidade e com saúde. Não existe receita de bolo para poder ser compartilhada nessas horas. E, sim, você buscar ajuda profissional para poder fazer isso da melhor forma possível. Então eu estou conseguindo cumprir os meus objetivos, e eu estou muito feliz com isso".