Mãe e filha! Parceria de Lilia Cabral e Giulia no teatro vira filme na TV

Quando teve a ideia, Giulia ainda estava em "Malhação" e não imaginava que tudo começaria em uma pandemia. Mãe e filha encenaram pela primeira vez o texto de Gustavo em um teatro vazio, com apenas três câmeras transmitindo a peça pela internet. "Sempre foi um projeto muito especial para a gente, porque, numa época em que ninguém tinha esperança nenhuma, ninguém sabia qual seria o dia de amanhã, 'A Lista' era uma razão para a gente acordar. E me ensinou a não pensar muito no futuro, a viver o hoje. Porque a gente de fato não sabia o que iria acontecer."

O fim da pandemia tornou possível a encenação presencial. Em mais de dois anos, a produção já foi vista por mais de 50 mil pessoas, incluindo o diretor José Alvarenga Jr., que teve a ideia de transformar o texto em um filme. "Quando a gente estreou sem plateia foi muito especial. Quando a gente estreou com plateia foi mais especial ainda. E agora que virou um filme é até surreal. Me leva a pensar em como tudo anda, como as coisas se transformam, em como a vida é dinâmica."

Giulia Bertolli é Amanda em 'A Lista' Imagem: Manoella Mello/Globo

"A Lista"

A comédia conta a história de Laurita (Lilia Cabral), uma professora aposentada, moradora de Copacabana, que se vê obrigada a estabelecer uma relação com uma vizinha décadas mais nova, a cantora lírica Amanda, interpretada por Giulia. O encontro das duas desencadeia um turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas que marcarão suas vidas para sempre.