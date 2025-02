Fernanda Torres não é a única brasileira na disputa pelo Oscar

As três indicações de "Ainda Estou Aqui" ao Oscar mobilizaram o país inteiro —mas a produção não é a única representante do Brasil nesta edição do prêmio.

O curta "A Lien" é dos Estados Unidos, mas tem um brasileiro como diretor de fotografia. Descendente de italianos, Andrea Gavazzi nasceu em São Paulo e passou a infância e adolescência entre o agito de Roma e a tranquilidade de Campos Novos Paulista, cidade com menos de 5.000 habitantes no interior do estado. "Não tinha internet, eletricidade, geladeira. A gente tinha que usar um orelhão a três quilômetros de distância", relembra, em entrevista a Splash. Andrea se formou economista na Itália, mas, em seguida, decidiu cursar cinema em Nova York — e assim achou sua vocação.