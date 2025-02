1º beijo, voto contra e perdão: veja linha do tempo do casal Aline e Diogo

Vinícius, a dupla de Aline, alerta sua amiga para "não correr atrás de macho" no reality. "Não, lembra que a gente tem que sair daqui rico, não atrás de macho para f*der o nosso plano", dispara o brother.

Diogo, por sua vez, disse para sua mãe —e mais tarde, para Aline— que Vinícius estava sendo "controlador" e interferiu no flerte com a sister. Aline seguiu investindo no ator.

24/01

Diogo diz para sua mãe que eles, como dupla, votariam em Aline e Vinícius por conta da relação com o brother. Mais tarde, Diogo e Vinícius conversaram e resolveram suas diferenças.

27/01

Os gêmeos, no entanto, alertaram Diogo sobre Aline o estar "manipulando". Gabriel também criticou o affair do aliado e disse que ele estava "pensando com a cabeça errada". "É a sereia! O canto da sereia!", complementou Maike.