Wanessa se abre sobre término com Dado no Domingão: 'Precisava de solidão'

Wanessa, 42, se abriu neste domingo (16) sobre sua vida pessoal após o fim do relacionamento com Dado Dolabella, 44.

O que aconteceu

A cantora foi questionada sobre o assunto durante participação no quadro Batalha do Lipsync do Domingão. Luciano Huck perguntou sobre os burburinhos envolvendo o nome da artista e as notícias da separação.

Então, Wanessa explicou que buscava um momento de reflexão. "O que eu posso te dizer agora é que eu estou num momento precisando de solitude. Precisando de um pouquinho de solidão para pensar na minha vida", disse ela.