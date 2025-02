Walter Salles diz que 'Ainda Estou Aqui' não seria possível sob Bolsonaro

De acordo com Salles, o filme só foi produzido porque Lula voltou à Presidência. "O presidente Lula, seu retorno à Presidência e o retorno da democracia que permitiu que o filme existisse".

O diretor também apontou a conexão entre o filme e as notícias sobre a tentativa fracassada de golpe de Estado em 2022. "Filmamos em 2023, sem ter ideia de que tinha havido uma tentativa fracassada de golpe de Estado, um golpe militar no fim de 2022. As notícias foram reveladas enquanto o filme estava sendo lançado e abraçado pelo público".