Premonição? Sonho de Vinícius preocupar brothers no BBB 25: 'Tá com Nada'

Vinícius, então, contou. "Eu sonhei que a gente ia para o Tá com Nada hoje."

Os gêmeos reagiram com apreensão. "Ah, não."

Os participantes estão muito perto de estourar o Vacilômetro, que soma todas as infrações cometidas. Quando ele é estourado, toda a casa vai para o Tá com Nada.

No Tá com Nada, a alimentação dos brothers é limitada. Todos têm direito apenas a arroz, feijão, goiabada e café durante um tempo específico. Recentemente, eles receberam a punição após não conseguirem cumprir o Freeze no retorno de Gracyanne à casa.

