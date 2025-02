A rainha das comédias românticas: relembre a franquia 'Bridget Jones'

O sucesso do 1º filme e sua aguardada sequência

Baseado na obra de mesmo nome de Helen Fielding, "O Diário de Bridget Jones" se tornou um sucesso quando foi lançado e rendeu ainda uma indicação ao Oscar de melhor atriz para Renée Zellweger. Com Colin Firth e Hugh Grant no elenco, o filme aborda a rotina monótona de Bridget, uma mulher de 30 anos que busca melhorar de vida e encontrar o verdadeiro amor.

Sua escrita em um diário revela seus problemas no trabalho, suas constantes desilusões amorosas e até mesmo um pretendente que parece odiá-la. O homem, no caso, é Mark Darcy (vivido por Firth e baseado no Mr. Darcy, de "Orgulho e Preconceito"), que posteriormente declara seu amor pela protagonista. Bridget encara uma série de desventuras ao se apaixonar pelo mulherengo Daniel Cleaver (Grant) e ficar levemente interessada em Mark.

Ao final do primeiro longa, ela conquista o tão sonhado relacionamento com Mark, que lhe entrega um novo diário para dar "um novo começo para sua vida".

"Bridget Jones: No Limite da Razão" marca o retorno do trio de protagonistas para a franquia Imagem: Reprodução/Universal Pictures

Em "No Limite da Razão", sequência do primeiro filme, lançada em 2004, os caminhos da protagonista e de Daniel se cruzam novamente e, agora, ela também desconfia que Mark tem um caso com sua nova assistente. O amor de Bridget e Mark é testado inúmeras vezes. Ela até tenta seguir a vida —vai para a Tailândia, acaba sendo presa por tráfico e, para piorar, quase entra em um relacionamento com Daniel. Depois disso, Bridget descobre que ainda ama Mark e, de quebra, que a mulher que seria a amante de seu namorado era, na verdade, apaixonada por ela.