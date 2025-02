'The White Lotus': nem os atores querem receber spoilers da 3ª temporada

Jason Isaacs, Parker Posey interpretam os pais de Sam Nivola, Sarah Catherine Hook e Patrick Schwarzenegger na terceira temporada de 'The White Lotus' Imagem: Fabio Lovino/HBO

Os dois interpretam pai e filho na nova temporada. O riquíssimo empresário Timothy Ratliff (Jason Isaacs) leva a família para passar as férias na Tailândia para ajudar numa pesquisa da filha, mas seu filho, Saxon (Patrick Schwarzenegger), só quer saber de mulheres. Os fãs da série vão reconhecer o tipo: em todas as temporadas, há pelo menos um homem branco, rico e mimado com opiniões questionáveis. "Foi um desafio torná-lo engraçado e não apenas um babaca insano que todos vão odiar", comenta o ator.

Assim como os personagens, o elenco também passou uma temporada na Tailândia. As gravações duraram seis meses, e eles ficaram esse tempo hospedados nos hotéis tailandeses de luxo que serviram de cenário para a série. Jason Isaacs diz que a experiência foi única: "Já participei de gravações longas, mas nunca num local em que também estava hospedado. Também nunca tinha tido tanto tempo livre, e no fim foi bom, porque felizmente gostamos uns dos outros".

Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook e Sam Nivola interpretam irmãos em 'The White Lotus' Imagem: Divulgação

Uma personagem querida dos fãs vai retornar nesta temporada. Belinda, interpretada por Natasha Rothwell, é uma funcionária do White Lotus havaiano que sonha em abrir o próprio spa, mas teve os planos atrapalhados por Tanya (Jennifer Coolidge) no fim da primeira temporada. Agora, ela participa de um intercâmbio com a unidade na Tailândia para aprender novas técnicas. "Se tem uma coisa que mulheres negras têm é resiliência. Nesse meio tempo, ela passou pelo luto da primeira temporada e agora está determinada a ser otimista e ter fé na possibilidade de tudo dar certo."