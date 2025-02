DR, tentativa de beijo e brother encurralado: a madrugada de festa no BBB

Você, óbvio... Beijar a sua boca , dispara Maike.

A sister ri da situação e o ex-nadador faz piada. "Só falar 'bora' que eu 'boro'", diz ele.

Renata, no entanto, dispensa o brother. "É porque eu não estou mais no momento da vida de só beijar, tipo aleatório", explicou. Ele não se dá por vencido: "E quem disse que eu estou? Eu disse que eu quero, não falei que eu estou".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas