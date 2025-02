Rafael Cardoso rebate comparação entre sua atual e Mari Bridi: 'Nada a ver'

O que aconteceu?

O ator apareceu nos comentários de seu próprio post contrariando uma internauta. A seguidora de Rafael Cardoso comentou "Ela [Carol Ferraz] é a cara da ex dele", a que o ator respondeu: "Nada a ver".

Muitas pessoas concordaram com o comentário original. Com mais de 200 curtidas, o comentário da internauta foi apoiado por diversos outros fãs de Cardoso, que concordaram com ela, comentando até "É a cópia".

Carol Ferraz também se envolveu nos comentários. A namorada atual de Rafael Cardoso também se defendeu nos comentários, afirmando que essas comparações são "doentias", em resposta a uma internauta que dizia: "Largou a ex para ficar com uma que é a cara dela".

"Que doentio esse tipo de comentário! O cara seguiu a vida, não "largou a ex", principalmente por minha causa".

Carol Ferraz

"Ficou chateada, gata, mas, você é a cara da ex". Em resposta a Carol, outros internautas reforçaram a comparação, enquanto outros defenderam Ferraz.