Preta Gil fala da retirada de 6 tumores e novo tratamento: 'Não acabou'

Preta Gil, 50, se abriu neste domingo (16) sobre sua recuperação após a complexa cirurgia para a retirada de tumores.

O que aconteceu

A cantora falou sobre o assunto em entrevista ao Fantástico, logo após receber alta hospitalar. Ela retirou seis tumores durante o procedimento. "Eu estou fragilizada, com o corpo debilitado, com drenos, sondas", detalhou durante o papo com Maju Coutinho. "Fiz uma operação de 21 horas para a retirada de seis tumores", afirmou.

Após quase dois meses internada, agora ela segue acompanhada por técnicos e enfermeiros em casa. "Eu tenho muitos privilégios. Isso faz toda diferença. Eu não reclamo. Não tenho como reclamar. 'Ah, você não sofre?'. Sofro. Sofro muito", admitiu.