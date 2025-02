Filho de Murilo Benício e Antonelli posa só de toalha e é elogiado: 'Gato'

O filho dos astros da novela O Clone estreou nas passarelas no ano passado. O jovem foi um dos nomes de destaque no desfile da The Paradise, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapeura, em São Paulo.

Apesar da carreira como modelo, Pietro busca criar seu nome na indústria musical. Em 2022, ele lançou o single "Casaco The North Face" e já trabalhou com alguns cantores.