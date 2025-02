Pelada, sexo de 4 e com carro em movimento: as confissões + 18 de Juliette

Ela também disse ser preferível pênis grosso a pênis fino. "Pau grande é bonito, para olhar não tem coisa mais linda. Visualmente é bem bonito, sensorialmente acho que tem ser médio para grande", contou no Surubaum.

Cantora é fã de preliminares e não namoraria um homem "se o sexo não for muito bom". Ela ressaltou que curte transar com música ambiente, mas que se o som for dela ou de alguma amiga, ela brocha.

Juliette e o noivo, Kaique Imagem: Reprodução/Instagram @kaiquecerveny

Culpa por sexo sem intimidade

Juliette expôs que já se sentiu culpada por transar com pessoas com quem não tinha intimidade. "Eu tinha um caderno de culpa, eu entendia quando eu sentia uma culpa leve e moderada e eu anotava isso para eu me analisar. Eram coisas que quando vejo, tipo, falei uma coisa ruim para meu irmão, culpa grave. Fiz sexo com uma pessoa que eu nem tinha tanta intimidade, culpa grave. Comecei entender de onde vinha essa culpa e comecei a equilibrar. Eu fazia minha análise", declarou no podcast É Você?

Fama de sedutora

Juliette explorou sua sensualidade no EP "Esquenta". "Sempre tive fama entre as minhas amigas de seduzir todo mundo, pegar todo mundo. Faltava mostrar essa Juliette que eu sempre fui", contou em entrevista ao TOCA.