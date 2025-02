Dança, perrengue no Projac: comentarista da ESPN fez novelas na Globo e SBT

Paulo recebeu convites da Globo e do SBT no mesmo dia. Ele fez participações especiais na novela "Cristal" (2006) e "Cobras e Lagartos" (2007). Na primeira obra, ele contracenou com Pepita Rodrigues.

Paulo Antunes em cena da novela 'Cristal', do SBT Imagem: Reprodução

Em "Cobras e Lagartos", ele fez uma participação como assaltante. "O revólver era pesado, e eu tinha que ficar encapuzado. Coloquei minha corrente para fora, e assim conseguia provar que era eu. Não dava para ver o meu rosto."

Após conhecer Henri Castelli, Mariana Ximenes e Carolina Dieckmann, que faziam parte do elenco de "Cobras e Lagartos", Paulo precisou de uma carona do ator Roney Villela. "Era tarde, estava sem carro e não sabia como ir embora. O intérprete de um personagem chamado 'Morreu' me ajudou, dando uma carona até a Barra da Tijuca. Se não fosse por ele, eu precisaria dormir no Projac."

Eu não sei se eu desisti [da carreira de ator] ou se desistiram de mim. A Globo não me chamou mais. No SBT, ofereceram um teste para uma nova novela. Eu fiz, mas também nunca me ligaram. Eu também deixei de procurar, pois estava entrosado com o futebol americano e o beisebol na ESPN.

Durante período em que estudou no Wolf Maya, Paulo participou de três peças de teatro. "Fui um grande dançarino em um musical chamado 'On Broadway'. Ou 'Off Broadway', não me lembro. Eu dancei a música 'Summer Nights', do filme 'Brilhantina'. Em outro momento, graças a Deus saí no meio da música, pois só sabia 30 segundos de coreografia."