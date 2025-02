Morre Mauro Santa Cecília, compositor de 'Por você' do Barão Vermelho

Além de compositor, Cecília também foi poeta. Uma das publicações mais recentes foi "Bofete", lançado no ano passado.

Frejat anunciou a morte do amigo pelas redes sociais. "Vai amigo, vá na fé! Você traçou seus caminhos na ética, na integridade dos seus princípios, no amor à arte e na sua poesia. Saudades vai deixar muitas, foram muitos anos de convivência, amizade, parceria e alegrias. Vai no teu caminho de luz. Descansa em paz", escreveu ele.