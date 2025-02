Millie Bobby Brown excluiu rede social para não ser sexualizada: 'Nojento'

Millie Bobby Brown, 20, contou que chegou a excluir as redes sociais por não aguentar ser tão sexualizada.

O que aconteceu

Ao completar 18 anos, Millie postou fotos no Instagram para comemorar e recebeu vários comentários sexualmente explícitos e emojis obscenos. "Eu pensei: Meu Deus, isso está me fazendo sentir horrível comigo mesma. Deletei porque estava ficando obcecada demais com a ideia de me transformar em outra pessoa.", disse em entrevista à Vanity Fair.

A atriz refletiu sobre os assédios durante sua experiência como uma jovem atriz em Hollywood. "É nojento. É uma boa representação do que está acontecendo no mundo e como as meninas são sexualizadas. Eu tenho lidado com isso, mas também lidarei com isso para sempre".