Luiza Ambiel mostra foto de gravação com casal: 'Sentiu a energia?'

A criadora de conteúdo adulto e ex-"Banheira do Gugu" Luiza Ambiel usou as redes sociais, neste sábado (15), para mostrar uma imagem dos bastidores de uma de suas gravações mais populares, a com o casal de atores adultos Mel Fire e Leone.

O que aconteceu?

Luiza Ambiel, ex-"Banheira do Gugu", postou foto dos bastidores de uma de suas gravações +18 Imagem: Reprodução/Redes Sociais

A cena com o casal é um dos vídeos mais populares da ex-musa da "Banheira do Gugu". Com apoio dos fãs de suas plataformas adultas, Luiza Ambiel compartilhou uma foto dela e de Mel Fire nos bastidores dessa gravação.