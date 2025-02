Kanye West já brigou com Kardashian por roupa sexy demais: 'Isso me afeta'

Kim Kardashian de Mugler para o Met Gala 2019; a roupa, que simulava um vestido molhado, foi motivo de briga entre a socialite e Kanye West Imagem: Getty Images

Kim, que elaborou a roupa por oito meses com o estilista Thierry Mugler, rebateu as reclamações. "Quer dizer que uma noite antes do Met você vai vir aqui e falar que não curtiu o espartilho? Você está me deixando nervosa. Você sabe que eu estava muito ansiosa na noite de ontem, e eu não preciso de mais energia negativa, que você diga agora que não quer que eu use um vestido apertado", disse. Mas o rapper insistiu.

Você é minha mulher, e, quando as fotos são sexy demais, isso me afeta. Kanye West

A socialite ignorou as falas do marido, que estava em uma fase mais "religiosa", e usou a peça mesmo assim. "Você me incentivou a ser uma pessoa sensual e confiante. Só porque você está na sua jornada de transformação, não significa que eu estou acompanhando você", afirmou. O músico saiu da sala irritado, mas acabou indo com Kim ao evento.

A discussão foi ao ar no reality show "Keeping Up With The Kardashians", que mostra a rotina de Kim e sua família. A cena está presente no quinto episódio da 17ª temporada da série.

Kanye se encarregou de mudar estilo de Kim

Logo quando começaram a namorar, o rapper fez Kim Kardashian limpar o guarda-roupa e jogar todas as roupas fora. "Eu achava que eu me vestia bem, até que eu conheci meu marido, e ele disse que eu tinha um péssimo estilo. Ele foi muito legal, limpou meu guarda-roupa todo. Eu tinha uns 250 pares de sapatos, e, quando terminamos, só sobraram dois. Eu chorei", disse ela, em um painel sobre moda.