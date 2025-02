Jesuíno é desmascarado no The Masked Singer; saiba quem é

O personagem Jesuíno foi o desmascarado do The Masked Singer deste domingo (16) e deu adeus ao programa.

O que aconteceu

Jesuíno foi interpretado no palco do The Masked Singer pelo ator Paulo Lessa, 43. Ele tem em seu currículo novelas como "Viver a Vida" (2009) e "Família é Tudo" (2024).

Paulo Lessa rememorou no programa o personagem Jesuíno, da novela "Cordel Encantado". Na edição de hoje, ele cantou a música "Rei José" e foi eliminado pelos jurados.