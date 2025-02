Isabelle sobre fim de noivado: 'Recebi mensagens horrorosas. Um ódio'

Isabelle Nogueira desabafou sobre o fim do noivado com Matteus Amaral.

O que aconteceu

A ex-BBB disse que está recebendo mensagens de ódio devido ao término. "Estou passando por um momento difícil... Foram dias terríveis desde que anunciamos a separação. Parece que cometi um crime. Recebi mensagens horrorosas. Um ódio... Fiquei longe do Instagram por um tempo, tive que orar bastante a Deus. Está muito clara a verdade. Fomos honestos, e as pessoas querem encontrar problemas. Vejo uma enxurrada de maldades", contou em entrevista ao Extra.

A influenciadora ainda contou que ela e Matteus tentaram manter o relacionamento, mas as diferenças falaram mais alto. "Como todo casal que se ama e quer fazer dar certo, a gente tentou, entre debates e conversas. Mas esse término continuou se desenhando. Para resguardar o nosso sentimento, antes que entrássemos num atrito sem volta e perdêssemos o respeito um pelo outro, decidimos ser maduros e honestos conosco e com as pessoas que nos acompanham. Lamento, porque não era isso (o fim) que eu queria".